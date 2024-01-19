Общество 19 января 2024, 12:17 Автоэксперт Сажин: термоодеяло не спасет машину от замерзания

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Автоэксперт Владимир Сажин перечислил недостатки подкапотного одеяла, которое некоторые водители используют для защиты транспорта в мороз. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По словам специалиста, термоодеяло не спасет машину от замерзания и не станет альтернативой теплому паркингу. Однако такой способ облегчит запуск двигателя при частом использовании авто.

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Сажин также отметил, что данное устройство впитывает в себя все масла из-под капота, из-за чего может стать причиной возгорания.