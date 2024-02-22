Общество 22 февраля 2024, 13:05 Автоэксперт Сажин счел провальной идею «народного каршеринга»

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Проект «Рули», который является формой «народного каршеринга», стартовал в России. Программа позволяет владельцам машин сдавать свои транспортные средства в аренду друзьям и семье. В беседе с Общественной Службой Новостей идею прокомментировал автоэксперт Владимир Сажин.

По его мнению, игра не стоит свеч.

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«Многие автолюбители считают автомобиль своей второй женой. А у жены, как известно, должен быть один муж», — высказался специалист.

Так, сомнительным пунктом он назвал отсутствие полной гарантии технической исправности в момент передачи авто. Кроме того, не стоит забывать про ответственность за ремонт машины, добавил Сажин.