Общество 11 января 2024, 13:44 Автоэксперт Сажин рассказал, что во время долгих поездок за рулем руки не должны напрягаться

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Во время долгих поездок в машине водителю нужно следить за тем, чтобы руки сильно не напрягались, а запястья находилось на руле. Об этом Общественной Службе Новостей сообщил автоэксперт Владимир Сажин.

Таким образом, по словам эксперта, можно избежать ненужных нагрузок на спину.

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«Раньше большинство автомобилей были со сцеплением, и при выжатом сцеплении колено было чуть согнуто. Сейчас же педали настраиваются так, чтобы нога свободно перемещалась», — добавил Сажин.

За руль лучше держаться двумя руками, чтобы избежать искривления позвоночника. Массажер на сидение важно подбирать с учетом особенностей спины.