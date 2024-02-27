Общество 27 февраля 2024, 18:36 Автоэксперт Сажин призвал проверять темы занятий и методические пособия в автошколах

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Правительство РФ планирует значительно расширить список обязательных требований при лицензировании автошкол. Проблема с нарушениями со стороны таких учреждений существует с 2014 года, заявил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, недобросовестные компании выпускают водителей, которые не способны сдать экзамены. Если такому ученику все же удалось получить права, то он демонстрирует беспомощность на дорогах.

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В связи с этим специалист отметил, что в автошколах необходимо проверять не только материально-техническую базу, но и наличие людей на местах, темы занятий и методические пособия.