Общество 17 апреля 2024, 14:51 Автоэксперт Сажин призвал начать выдавать электросамокатчикам водительские удостоверения

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Пользователям электросамокатов необходимо начать выдавать водительские удостоверения категории М. Кто не будет иметь такой категории, но продолжит ездить, должен получать штрафы и запрет на передвижение на данном СИМ. Об этом Общественной Службе Новостей сказал автоэксперт Владимир Сажин.

Он считает, что электросамокаты сделали улицы городов более живописными, однако с развитием данных транспортных средств появились новые проблемы в виде опасности для окружающих.

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При этом Сажин добавил, что все попытки властей ужесточить правила использования электросамокатов пока не возымели эффекта.