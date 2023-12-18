Общество 18 декабря 2023, 18:40 Автоэксперт Сажин призвал автомобилистов не оставлять технику в машине в новогоднюю ночь

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В новогодние и рождественские праздники не стоит оставлять в машине вещи и технику, чтобы не стать жертвой мошенничества. Об этом в разговоре с Общественной Службой Новостей сообщил автоэксперт Владимир Сажин.

Злоумышленники могут разбить стекло либо отсканировать код сигнализации. Автоэксперт также указал на популярную схему, когда один мошенник отвлекает, пытаясь что-то спросить, а другой в этот момент вытаскивает вещи из салона.

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«Не стоит останавливаться на скоростных трассах в безлюдных местах перед теми, кто якобы просит помощи с якобы пустой канистрой бензина», — добавил специалист.