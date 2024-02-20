20 февраля 2024, 11:20
Автоэксперт Сажин призвал автомобилистов быть более аккуратными на дорогах в оттепель
Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей призвал автомобилистов быть более аккуратными на дорогах в оттепель. По его словам, незначительное ДТП — это не самое страшное, что может произойти с водителем.
Гидроудар от лужи спровоцирует поломку и, соответственно, приведет к капитальному ремонту транспорта.
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«Вода через воздушный фильтр способна попасть в двигатель, и тогда случится гидроудар, который приведет к поломке и соответственного капитальному ремонту», — сказал Сажин.
Ранее СМИ сообщали, что в Петербурге в связи с неожиданным потеплением образовались целые реки прямо на дорогах.
Дороги
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