Общество 07 декабря 2023, 13:09 Автоэксперт Сажин предложил сделать акцент на ответственных водителях в системе ОСАГО

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что закон об ОСАГО давно устарел и требует изменений. Необходимо сделать акцент на ответственных водителях, отметил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Сегодня за увеличение стоимости страховки покрывают убытки тех водителей, которые постоянно попадают в ДТП. Нужно считать по нижнему коридору водителей, которые не попадают в ДТП и не имеют нарушений ПДД и административных штрафов», — пояснил Сажин.

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Он также предложил законодательно закрепить идею добровольной страховки случаев, когда автомобилист не виноват. Речь идет о падении сосулек на машину или въезда самокатчиков.