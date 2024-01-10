Общество 10 января 2024, 11:33 Автоэксперт Сажин: практически любой автомобиль подходит для русской зимы

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Любая машина, если она собрана не для Африки, подходит для русской зимы. Однако значение имеет ответственность самого водителя. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, каждое транспортное средство можно превратить в груду металла, если автомобилист не будет руководствоваться правилами дорожного движения.

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Сажин напомнил, что при неблагоприятных погодных условиях, таких как снегопад и наледь, важно соблюдать дистанцию следования и скоростной режим.