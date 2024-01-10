10 января 2024, 11:33
Автоэксперт Сажин: практически любой автомобиль подходит для русской зимы
Любая машина, если она собрана не для Африки, подходит для русской зимы. Однако значение имеет ответственность самого водителя. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам специалиста, каждое транспортное средство можно превратить в груду металла, если автомобилист не будет руководствоваться правилами дорожного движения.
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Сажин напомнил, что при неблагоприятных погодных условиях, таких как снегопад и наледь, важно соблюдать дистанцию следования и скоростной режим.
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