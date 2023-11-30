Общество 30 ноября 2023, 16:42 Автоэксперт Сажин посоветовал внимательно проверять документы, которые дает подписать страховой комиссар при ДТП

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Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей дал советы автомобилистам, как не стать жертвой мошенников при оформлении ДТП.

Он предупредил, что злоумышленники предлагают доверчивым гражданам подписать договор переуступки права получения страховой выплаты, обещая взамен произвести ремонт. Однако водитель в итоге остается и без ремонта, и без денежной компенсации.

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По словам Сажина, в первую очередь надо внимательно проверять документы, которые дает страховой комиссар. В них должна быть представлена лишь схема ДТП-уведомления и ничего больше.

«Иногда, чтобы застраховать себя от дальнейшей беготни по МВД и ГИБДД, вы можете дать комиссарам поручение, но без получения денежного вознаграждения. Проще оплатить 5000, чтобы они оказали свои услуги, нежели потом остаться без всего», — сказал автоэксперт.

Ранее в ГИБДД предупредили о мошенниках, которые предлагают помочь водителям, попавшим в ДТП, оформить документы для страховой компании за определенную плату.