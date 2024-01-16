Общество 16 января 2024, 11:57 Автоэксперт Сажин посоветовал не заводить машину без особой необходимости в мороз

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Низкие температуры и снегопад — серьезное испытание для транспортного средства. Именно поэтому не стоит заводить машину в мороз без особой необходимости. Об этом сообщил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Специалист напомнил, что холодные пуски наносят вред двигателю. Однако и бросать автомобиль на весь зимний период не нужно. Сажин посоветовал периодически прогревать машину и очищать ее от снега.