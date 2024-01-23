Общество 23 января 2024, 11:59 Автоэксперт Сажин посоветовал не реагировать на агрессию других водителей

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Практически каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с агрессивным поведением на проезжей части. Как избежать конфликтов, рассказал автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

«В любом заторе всегда может появиться человек, который посчитает, что он единственный на дороге, кто ездит лучше всех», — отметил специалист.

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Он посоветовал держать себя в руках и не реагировать на внешние раздражающие факторы. Для сохранения спокойствия можно включить расслабляющую музыку или послушать аудиокнигу, пояснил Сажин.