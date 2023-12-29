Общество 29 декабря 2023, 13:10 Автоэксперт Сажин негативно оценил предложение о продлении срока водительских прав

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Депутаты Госдумы предложили увеличить срок действия водительского удостоверения с 10 до 20 лет. В беседе с Общественной Службой Новостей инициативу прокомментировал автоэксперт Владимир Сажин.

По его мнению, реализовать идею не получится. Кроме того, ее механизм не совсем понятен.

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«За 20 лет может случиться все что угодно. А если он (автомобилист — прим. ред.) уже через два года стал вести себя на дороге плохо? У него что, заберут 20-летнее водительское? Как этому товарищу будут ограничивать право управления транспортным средством?» — высказался специалист.

Он также добавил, что Россия долго шла к тому, чтобы привести данный документ в соответствие с международным образцом по Венской конвенции.