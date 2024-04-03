Общество 03 апреля 2024, 12:11 Автоэксперт Сажин назвал существование «подрезателей» одной из причин высокой смертности на дорогах в России

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Автоэксперт Владимир Сажин перечислил наиболее распространенные причины высокой смертности на дорогах в России. Его слова передала Общественная Служба Новостей.

По данным аналитиков, самыми аварийными регионами в стране по абсолютному количеству аварий являются Москва и Краснодарский край.

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Первой причиной бед на дорогах Сажин назвал «прокладку, которая находится между рулем и сидением». К другим причинам эксперт причислил существование так называемых шахматистов и подрезателей.

«Пешеходы тоже порой удивляют. <…> Порой появляются из ниоткуда в никуда и надевают наушники и капюшоны, которые ограничивают обзор», — сказал Сажин.