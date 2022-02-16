Автоэксперт Сачков рассказал об ошибке при проезде лежачего полицейского

Слишком резкое торможение перед лежачим полицейским может привести к аварии, передала «Вечерняя Москва». Скорость проезда через препятствие зависит от каждого конкретного автомобиля, рассказал автоэксперт Максим Сачков.

Он пояснил, что резко останавливаться почти до нуля перед лежачим полицейским не стоит, поскольку едущий сзади водитель этого не ожидает и может врезаться в затормозившего. Оптимальная скорость проезда через препятствие зависит от подвески конкретного автомобиля.

«Все это определяется исключительно по опыту и комфорту. Подвески разные, есть более мягкие и более жесткие. Если у вас подвеска жесткая, вам просто будет некомфортно проехать на высокой скорости. Если она короткоходная и вы проедете быстро, у вас ее пробьет, будет неприятный звук. Универсального рецепта нет — для какого-то автомобиля даже 30 километров в час будет мало», — рассказал Сачков.