Общество 14 февраля 2023, 11:26 Автоэксперт Роман Круглов дал советы по покупке подержанной машины РИА «Новости»

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Покупка подержанного автомобиля — это всегда риск нарваться на нечистого на руку продавца, пытающегося сбыть плохой товар. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказал автоэксперт Роман Круглов.

По его словам, есть пять основных моментов, на которые нужно обратить внимание при покупке подержанной машины. Во-первых, нужно проверить, не находится ли она в залоге. Автоэксперт подчеркнул, что это самый главный пункт, потому что иначе можно потерять все свои деньги.

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Еще один важный момент — год выпуска авто. Чем меньше лет автомобилю, тем это лучше. Кроме того, за «старичков» выше коэффициент в страховке. Еще одна дополнительная трата — за автомобиль старше пяти лет придется заплатить еще и за техосмотр при регистрации.

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Также не стоит забывать про объем двигателя. Старые машины бывают очень «прожорливы». Таким образом, покупка 10-летнего японского авто может аукнуться потом непомерными тратами на топливо.

Роман Круглов посоветовал также заказать полный отчет по машине, сейчас это можно сделать на большинстве сайтов по продаже авто. Трата небольшая, зато будут видны все аварии и поломки, о которых мог умолчать продавец.

И, наконец, не забыть проверить реальную комплектацию. Особенно обратить внимание на комплекты шин и аксессуары салона, которые потом придется докупать.