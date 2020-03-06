Автоэксперт рассказал, почему Lada так популярна среди россиян

Эксперт объяснил, как Lada удерживает лидерство. По его словам, в этом нет никаких секретов.

«Это самые доступные автомобили на рынке, неплохо сделанные, хорошо оснащенные, у них большой модельный ряд. Никаких секретов нет. Это так и есть. Все модели стоят до миллиона плюс оснащены очень хорошо, едут вообще прекрасно», — подчеркнул Шарапов.

Из всех моделей Lada он особенно выделил Vesta и назвал ее экономичной и надежной.

«Интересная машина. Последние несколько лет в LADA ничего плохого нет. Это действительно неплохие автомобили, особенно VESTA и все, что вокруг VESTA строится. Та платформа, на которой строится VESTA, это неплохой автомобиль — экономичный, надежный, динамичный. Я тут никаких проблем не вижу. Так все и есть. И отрыв у них достаточно существенный от всех остальных, потому что это действительно доступные машины», — подытожил эксперт.