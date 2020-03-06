    06 марта 2020, 16:20

    Автоэксперт рассказал, почему Lada так популярна среди россиян

    Ольга Ломакина

    Среди россиян самым популярным автомобилем оказалась отечественная Lada. Из общего числа зарегистрированных авто в России на 1 января 2020 года доля Lada составляет — 31,3% (13,9 миллиона автомобилей). Независимый автоэксперт, радиоведущий «Русской службы новостей» Алексей Шарапов прокомментировал эти данные в беседе с ИА Nаtion News.

    Эксперт объяснил, как Lada удерживает лидерство. По его словам, в этом нет никаких секретов.

    «Это самые доступные автомобили на рынке, неплохо сделанные, хорошо оснащенные, у них большой модельный ряд. Никаких секретов нет. Это так и есть. Все модели стоят до миллиона плюс оснащены очень хорошо, едут вообще прекрасно», — подчеркнул Шарапов.

    Из всех моделей Lada он особенно выделил Vesta и назвал ее экономичной и надежной.

    «Интересная машина. Последние несколько лет в LADA ничего плохого нет. Это действительно неплохие автомобили, особенно VESTA и все, что вокруг VESTA строится. Та платформа, на которой строится VESTA, это неплохой автомобиль — экономичный, надежный, динамичный. Я тут никаких проблем не вижу. Так все и есть. И отрыв у них достаточно существенный от всех остальных, потому что это действительно доступные машины», — подытожил эксперт.