Автоэксперт рассказал об условиях хранения летней резины

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, в каких условиях нужно хранить летнюю резину. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

По данным радиостанции «Комсомольская правда», лучше всего обратиться в автомастерские, которые занимаются заменой покрышек.

«У них, как правило, имеются свои хранилища для шин, где резина правильно хранится до следующего сезона», — пояснил он.

Попов уточнил, что при хранении шин дома следует соблюдать несколько правил. Каждую лучше запаковать в отдельный пакет и сложить их друг на друга. Нижнюю шину раз в несколько месяцев нужно менять.

«Некоторые еще ее тальком посыпают, считается, что так она лучше сохранится и не будет липкой, но это уже на любителя», — рассказал Попов.

Он добавил, что можно и поставить шины перпендикулярно или подвесить. Но в этом случае их необходимо переворачивать, чтобы они не испортились.

Ранее синоптик Евгений Тишковец дал рекомендации автомобилистам. Менять автомобильные покрышки на зимние нужно после 20 октября, когда опустится среднесуточная температура, рассказал он.