Автоэксперт рассказал об экономии благодаря новым правилам ОСАГО

Уточняется, что у жителей России появилась возможность приобретать полис в онлайн-магазине. При этом сервис не будет взимать комиссию. Стоимость будет такой же как и на сайте страховщика.

«Это позволит сэкономить кучу денег. Раньше цена на полисы в каждой компании была примерно одинаковой, а теперь, после того, как страховщикам позволили определять индивидуальную цену на ОСАГО, стоимость будет очень разниться», — пояснил Шкуматов.

По его словам, сравнение цен позволит купить страховку дешевле примерно в два-три раза. В Москве ОСАГО можно будет приобрести в шесть раз выгоднее. Специалист отметил, что раньше для выбора наиболее выгодного предложения автовладельцу нужно было самому заходить на сайты компаний, вводить данные и сравнивать предложения.

При помощи сервиса необходимо только один раз ввести данные и увидеть, в какой компании страховка самая бюджетная. Эксперт сравнил платформу с приложением «Яндекс Маркета», который создает на рынке борьбу за покупателя.