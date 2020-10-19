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    19 октября 2020, 12:29

    Автоэксперт рассказал об экономии благодаря новым правилам ОСАГО

    Полина Петрова

    Координатор движения «Синие ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов рассказал об экономии благодаря возможности приобретать полис ОСАГО через маркетплейсы, пишет сайт URA.ru.

    Уточняется, что у жителей России появилась возможность приобретать полис в онлайн-магазине. При этом сервис не будет взимать комиссию. Стоимость будет такой же как и на сайте страховщика.

    «Это позволит сэкономить кучу денег. Раньше цена на полисы в каждой компании была примерно одинаковой, а теперь, после того, как страховщикам позволили определять индивидуальную цену на ОСАГО, стоимость будет очень разниться», — пояснил Шкуматов.

    По его словам, сравнение цен позволит купить страховку дешевле примерно в два-три раза. В Москве ОСАГО можно будет приобрести в шесть раз выгоднее. Специалист отметил, что раньше для выбора наиболее выгодного предложения автовладельцу нужно было самому заходить на сайты компаний, вводить данные и сравнивать предложения.

    При помощи сервиса необходимо только один раз ввести данные и увидеть, в какой компании страховка самая бюджетная. Эксперт сравнил платформу с приложением «Яндекс Маркета», который создает на рынке борьбу за покупателя.