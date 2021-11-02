Автоэксперт рассказал о правилах вождения во время тумана

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, какие правила нужно соблюдать водителям на дорогах в туманную погоду. Своими советами он поделился с RT.

По словам специалиста, необходимо двигаться с такой скоростью, чтобы в случае непредвиденной ситуации успеть затормозить.

«Туман — это прежде всего ограниченная видимость, поэтому скорость надо выбирать небольшую: такую, чтобы ты мог уверенно затормозить. Особенно если едешь в правой полосе. Иметь в виду, что там кто-то может стоять: кто-то сломался, неправильно припарковался, не сумел заехать на обочину. И таких случаев, что в тумане кто-то наскакивает на автомобиль, масса», — сообщил Субботин.

Он напомнил о необходимости использования противотуманных фонарей. Однако не стоит забывать выключать их, как только туман рассеется, иначе они будут слепить тех водителей, которые идут следом. Кроме того, в туманную погоду нужно учитывать тот факт, что поверхность дороги скользкая. Туман особенно хорошо осаждается на холодном асфальте.