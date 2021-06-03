Автоэксперт рассказал о новой схеме мошенников
Автоэксперт Максим Кадаков обратил внимание на новую схему обмана водителей, которую придумали аферисты. Они угрожают лишением прав якобы за оставление места аварии, передает «Вечерняя Москва».
Эту схему применяют в заставленных дворах жилых домов, где автомобилистам тяжело разъехаться. Мошенники ставят камеры в прикрытом авто в узком проезде и снимают, как человек разворачивается. Они узнают, где «живет» авто потенциальной жертвы, чтобы повредить бампер. Потом они выдают записи со своей камеры за якобы записи с камер видеонаблюдения.
«В итоге вечером человек возвращается, к нему подходят ребята и говорят: „Слушай, вот ты утром сегодня тут разворачивался и задел нашу машину“. Тот удивляется: „Как задел?“. Ему отвечают: „Так, мы люди честные, нам ничего не надо, но мы справедливости ради пошли, добились, нам дали записи с камер. На них видно, как ты разворачиваешься“», — рассказал специалист.
Затем они показывают царапины на обеих машинах, которые совпадают по высоте. Используя психологическое давление, аферисты убеждают водителя, что им нужно только правосудие, а не деньги. В какой-то момент начинают подключаться некие адвокаты и человек сам начинает предлагать деньги, чтобы отделаться от них.
— По сути, человека разводят тем, что угрожают ему лишением прав за оставление места ДТП. <…> Вот так и отдают 20, 30, 50 тысяч рублей», — подытожил собеседник издания.