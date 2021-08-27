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    27 августа 2021, 16:15

    Автоэксперт рассказал, когда лучше покупать зимнюю резину

    Дарья Морозова

    Автоэксперт Константин Лигачев считает, что зимнюю резину следует покупать в ближайшее время, передала «Вечерняя Москва».

    Он уточнил, что крайний срок — это первые заморозки. Чем ближе к зиме — тем дороже выйдут шины.

    «Октябрь — ноябрь, главное не в последнюю секунду, потому что может оказаться так, что даже за большие деньги шин не будет», — добавил Лигачев.

    Также он посоветовал покупать новые шины. Подержанные стоит приобретать только в том случае, если совсем не хватает средств.