Автоэксперт рассказал, когда лучше покупать зимнюю резину

Автоэксперт Константин Лигачев считает, что зимнюю резину следует покупать в ближайшее время, передала «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что крайний срок — это первые заморозки. Чем ближе к зиме — тем дороже выйдут шины.

«Октябрь — ноябрь, главное не в последнюю секунду, потому что может оказаться так, что даже за большие деньги шин не будет», — добавил Лигачев.

Также он посоветовал покупать новые шины. Подержанные стоит приобретать только в том случае, если совсем не хватает средств.