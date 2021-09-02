Автоэксперт рассказал, как тратить меньше денег на бензин

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал ИА Nation News, как научиться экономить на бензине. Для этого нужно изменить свой стиль вождения.

Чтобы экономить, можно не пользоваться кондиционером или лампочками в машине, но такие методы приносят неудобства, лишать себя комфорта ради совсем небольшой выгоды — неразумно. Что касается «народных» методов, например, совета повышать давление в шинах — они и вовсе могут привести к большим потерям.

«Все сбалансировано в автомобиле: не бывает такого, что вы в чем-то выигрываете, но без последствий. Например, если повышаете давление в шинах, то да, будет меньше сопротивления качения, вы выиграете, условно, полстакана бензина на 100 километров. При этом перекаченная шина изнашивается быстрее и зачастую неправильно. Пострадает управляемость, даже если это вас не смущает — перекаченная шина становится жесткой, каждую кочку вы будете чувствовать на себе», — пояснил автоэксперт.

Чтобы действительно тратить меньше бензина без потерь, нужно научиться бережной манере езды.

«Плавные разгоны и торможение, предусмотрительная езда. Когда вы понимаете, что на светофоре загорится „красный“, нет смысла газовать. Проще его отпустить, а может, когда подкатитесь, уже будет опять „зеленый“. Это гораздо полезнее, чем все эти способы. Нужно избегать резких разгонов, и ненужных обгонов. Другими словами, именно рваная беспричинная и нервная езда ведет к повышению расхода топлива», — заключил Кадаков.