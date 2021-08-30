Автоэксперт рассказал, как сэкономить на покупке машины

Автоэксперт Игорь Серов рассказал «Радио 1», как сэкономить на покупке автомобиля. Секрет прост — искать нужно там, где меньше спрос.

В разных регионах России различается спрос на покупку автомобилей. Больше всего покупают в Краснодарском крае, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Поэтому цены там выше.

«Поищите авто в других регионах, там более лояльно относятся к покупателю, там не такие большие продажи. Возможно, есть и машины в наличии, на складах», — посоветовал Серов.

Кроме того, при покупке можно заключить договор без конечной стоимости. Машину придется ждать несколько месяцев, но зато не придется переплачивать за дополнительное оборудование, предлагаемое автосалоном, написало ИА Nation News.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал начинающим автомобилистам, как не ошибиться при выборе первой машины. По его мнению, новичкам лучше не выбирать подержанный автомобиль.