Автоэксперт рассказал, как предотвратить число ДТП
Виктор Похмелкин, председатель «Движения автомобилистов России», заявил, что в России необходимо заняться профилактикой нарушений правил дорожного движения. Он подчеркнул, что простого ужесточения недостаточно. Об этом сообщило РИА ФАН.
По словам автоэксперта, можно придумать множество разных штрафов, но все равно есть люди, которые будут нарушать правила. Но есть и те, кто снизят скорость, если увидят знак.
«Нужно заниматься профилактикой дорожных происшествий. Даже если бы посмотреть на ДТП с участием Ефремова, (можно сделать вывод, что), если бы там стояли отбойники, то никакой аварии не было бы», — пояснил Похмелкин.