Автоэксперт рассказал, как предотвратить число ДТП

По словам автоэксперта, можно придумать множество разных штрафов, но все равно есть люди, которые будут нарушать правила. Но есть и те, кто снизят скорость, если увидят знак.

«Нужно заниматься профилактикой дорожных происшествий. Даже если бы посмотреть на ДТП с участием Ефремова, (можно сделать вывод, что), если бы там стояли отбойники, то никакой аварии не было бы», — пояснил Похмелкин.