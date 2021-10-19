Автоэксперт рассказал, как правильно рассчитать время поездки

Автоэксперт Петр Баканов рассказал, как правильно рассчитать время поездки на машине. Навигатор обычно показывает минимальное время, поэтому полностью полагаться на его расчеты не стоит, передала «Вечерняя Москва».

Если речь идет о городской поездке, на дорогах могут внезапно образоваться пробки, вызванные, например, авариями. Поэтому ко времени, которое показывает навигатор, нужно прибавлять как минимум 10 минут, чтобы не опоздать, считает эксперт.

«Лучше всего приплюсовывать минут 10 к тому, что человек видит на экране смартфона. Если навигатор говорит, что поездка продлится полчаса, лучше выехать минут за 40», — сказал Баканов.

При поездках на дальние дистанции нужно учитывать, где водитель собирается останавливаться и сколько времени это займет. Кроме того, необходимо обращать внимание на день недели и сезон, в который запланирована поездка — например, перед праздниками многие едут на дачи, поэтому пробки образуются на выезде из города.

«Естественно, бывают какие-то сезонные и недельные миграции населения, которые могут серьезно повлиять на время в пути», — заключил Баканов.