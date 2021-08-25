Автоэксперт рассказал, что делать, если внезапно кончился бензин

Закончившееся в пути топливо может застать водителей врасплох. Автоэксперт перечислил варианты решения такой ситуации, когда нет возможности дозвониться до специализированных служб, передала «Вечерняя Москва».

В первую очередь, можно попробовать попросить помощи у других водителей, сказал автоэксперт Петр Баканов. Однако водители не всегда останавливаются, поскольку опасаются злоумышленников.

Если неприятность случилась на платной дороге — можно воспользоваться терминалами SOS, которые специально для этого расположены на платных трассах. С их помощью можно сообщить о проблеме.

«На платной дороге остановка запрещена. Если вы остановитесь, через некоторое время подъедет аварийный комиссар и спросит, что случилось. При нехватке топлива его могут налить бесплатно. Некоторые этим пользуются: останавливаются, ждут, когда к ним подъедут, и уверяют, что кончился бензин. Комиссары знают об этой уловке», — сказал Баканов.

Он добавил, что на телефон можно установить приложение «Джип Алерт», это приложение международного движения помощи на дорогах, волонтеры которого могут прийти на помощь.

Но самый верный способ избежать такой ситуации — всегда возить с собой запасную канистру с топливом, заключил эксперт.