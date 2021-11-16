Автоэксперт рассказал, что делать, если машина не заводится зимой

Автоэксперт Владимир Ларин рассказал, как действовать, если машина не заводится зимой. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он уточнил, что если машина не завелась, не надо пытаться завести ее снова. Стоит проверить зарядку аккумулятора. Кроме того, играет роль топливо.

«Дизельная машина должна завестись, если аккумулятор заряжен, но если случилась такая проблема, то скорее всего замерзло летнее топливо. В таком случае нужно вести машину отогревать», — объяснил Ларин.

Если машина ездит на бензине, то нужно просушить свечи, так как их могло залить.

Автоэксперт Павел Филькин поддержал коллегу.

«Самая главная рекомендация в морозы — чтобы аккумулятор был всегда заряжен. Нужно как можно чаще его менять и заряжать. А чтобы заряжать аккумулятор, нужно чаще ездить на автомобиле», — рассказал он.

Ранее автоэксперт Петр Баканов назвал главные факторы при выборе огнетушителя в машину. Индикатор состояния огнетушителя является первым фактором. Если он показывает зеленый цвет, это значит, что давление нормальное. При желтом огнетушитель подходит для использования. Красный цвет предупреждает, что огнетушитель использовать нельзя. Другой важнейший фактор — это объем.