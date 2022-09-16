Автоэксперт Ракитин рассказал, что зимние шины в этом году могут подорожать больше обычного | 360°

Все новости

Эксклюзив

16 сентября 2022, 14:23

НАТО решил затянуть конфликт на Украине, чтобы «вскрыть» Россию

Криминал

16 сентября 2022, 14:20

Фейк: россиянин избил во Франции беженок с Украины

Реклама

Спецоперация

16 сентября 2022, 14:15

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели прокурора ЛНР

Подмосковье

16 сентября 2022, 14:05

Более 600 тысяч банок и бутылок собрали ученики Подмосковья с начала года

Спорт

16 сентября 2022, 14:05

IBU продлил отстранение Союза биатлонистов России

Подмосковье

16 сентября 2022, 14:01

Реконструкцию очистных сооружений в Звенигороде начнут весной — Воробьев

Мир

16 сентября 2022, 14:01

Лидеры ШОС заявили о недопустимости вмешательства в дела стран под предлогом борьбы с терроризмом

Мир

16 сентября 2022, 14:00

Германия пригрозила Польше пересмотреть границы в ответ на требование репараций

Мир

16 сентября 2022, 13:58

Заместителя мэра убили в Бердянске — РИА «Новости»

Общество

16 сентября 2022, 13:18

Автоэксперт Ракитин рассказал, что зимние шины в этом году могут подорожать больше обычного

Читать 360tv в

Автоэксперт Максим Ракитин заявил, что с наступлением холодов зимние шины всегда дорожают. Но в этом году рост цен может быть больше, чем обычно, сообщила радиостанция Sputnik.

Эксперт уточнил, что обычное подорожание составляет около 5-7%. В этом году оно может быть выше из-за дефицита, так как пока непонятно, способен ли параллельный удовлетворить спрос.

Реклама

«Потенциально это может привести к росту цен выше обычных 5-7%. Но дефицита может и не быть, потому что есть российские шины и параллельный импорт», — заключил Ракитин.

Реклама

Машины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама