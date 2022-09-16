Автоэксперт Ракитин рассказал, что зимние шины в этом году могут подорожать больше обычного | 360°

Общество 16 сентября 2022, 13:18 Поделиться Telegram

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Viber Автоэксперт Ракитин рассказал, что зимние шины в этом году могут подорожать больше обычного

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Автоэксперт Максим Ракитин заявил, что с наступлением холодов зимние шины всегда дорожают. Но в этом году рост цен может быть больше, чем обычно, сообщила радиостанция Sputnik.

Эксперт уточнил, что обычное подорожание составляет около 5-7%. В этом году оно может быть выше из-за дефицита, так как пока непонятно, способен ли параллельный удовлетворить спрос.

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«Потенциально это может привести к росту цен выше обычных 5-7%. Но дефицита может и не быть, потому что есть российские шины и параллельный импорт», — заключил Ракитин.

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