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    16 июля 2020, 13:11

    Автоэксперт прокомментировал запрет б/у запчастей

    Дарья Морозова

    Глава всероссийского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов прокомментировал запрет на использование бывших в употреблении запчастей для машин. Об этом сообщил «Ридус».

    Шкуматов считает, что ограничение не сработает, потому что «бывшие в употреблении и восстановленные запасные части часто применяются там, где нет официальных взаимоотношений».

    «Ни клиент, ни сервис не говорят государству, что у них установлены б/у детали. Эта норма для таких случаев работать не будет. Как ставили, так и будут ставить», — уверен эксперт.