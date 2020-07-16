Автоэксперт прокомментировал запрет б/у запчастей

Шкуматов считает, что ограничение не сработает, потому что «бывшие в употреблении и восстановленные запасные части часто применяются там, где нет официальных взаимоотношений».

«Ни клиент, ни сервис не говорят государству, что у них установлены б/у детали. Эта норма для таких случаев работать не будет. Как ставили, так и будут ставить», — уверен эксперт.