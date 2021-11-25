Автоэксперт прокомментировал возможный штраф за мытье стекол машины во дворе дома

Автоэксперт Вячеслав Субботин оценил информацию о введении штрафа за мытье стекол машины у своего дома. Об этом написала Lenta.ru.

По словам автоэксперта, никто не будет приравнивать протирание стекол к мойке, потому что это «как чихнуть в платок».

«Мыть автомобили во дворах никогда нельзя было, просто теперь отдельно вводят за это штраф, а журналисты посчитали, что, если ты протер стекло или номер, то это будет приравниваться к мойке. Никто не будет приравнивать, это так просто решили запугать и словить хайп, потому что протирать номера и фары — это как чихнуть в платок», — добавил он.

Ранее издание «За рулем» писало, что в России вступят в силу новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым протирание стекол, фар и номерных знаков во дворе будет приравниваться к мойке автомобиля и наказываться штрафом. Его размер будет составлять от 300 до 5000 рублей, а вступит в силу этот закон с 1 марта 2022 года.