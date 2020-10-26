Автоэксперт прокомментировал работу парконов

Форманчук заметил, что во всех городах России, кроме Казани и Москвы, практически нет никаких вложений в дорожную инфраструктуру. По его словам, дороги сужаются, а на широких дорогах появляются знаки, которые запрещают остановку и стоянку. Кроме того, убираются парковочные места.

«На самом деле парконы не имеют никакого отношения к безопасности дорожного движения. Городские власти приобретают эти устройства исключительно для того, чтобы пополнить местные бюджеты», — заметил собеседник информагентства.