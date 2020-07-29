Автоэксперт прокомментировал идею внедрить алкозамки в России
Алкозамки, которые блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя в воздухе, предложили внедрить в России. Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал эту инициативу. Об этом сообщил RT.
По его словам, алкозамки становятся трендом по всему миру, но все равно это не простой вопрос. Эксперт сомневается в надежности этого устройства.
«В том смысле, что в любой стране найдутся умельцы, которые захотят обойти такую штуку… Поэтому неясно, насколько это будет эффективно и стоит ли тратить такие деньги», — заключил Моржаретто.