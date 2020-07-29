facebook_pixel
    29 июля 2020, 12:31

    Автоэксперт прокомментировал идею внедрить алкозамки в России

    Дарья Морозова

    Алкозамки, которые блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя в воздухе, предложили внедрить в России. Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал эту инициативу. Об этом сообщил RT.

    По его словам, алкозамки становятся трендом по всему миру, но все равно это не простой вопрос. Эксперт сомневается в надежности этого устройства.

    «В том смысле, что в любой стране найдутся умельцы, которые захотят обойти такую штуку… Поэтому неясно, насколько это будет эффективно и стоит ли тратить такие деньги», — заключил Моржаретто.

    Новости SMI.FM