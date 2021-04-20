Автоэксперт предложил способ избавиться от «ничейных» машин

Проблему «ничейных» машин может решить наличие мобильного приложения для оперативной перерегистрации. Об этом рассказал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с РИА ФАН.

«Если автомобиль приобрел незаконопослушный гражданин, то можно ожидать самых разных происшествий, в том числе и со смертельным исходом. Из-за этой проблемы многие люди при продаже своего авто выставляли условие: либо переоформление состоится в день продажи, либо сделка не состоится», — рассказал Солдунов.

По словам эксперта, процедуру переоформления следует сделать почти моментальной.