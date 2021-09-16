Автоэксперт предложил альтернативу шторкам и каркасным сеткам

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов в разговоре с Lenta.ru предложил альтернативу шторкам и каркасным сеткам на передних стеклах машины. Ранее в СМИ появилась информация об ужесточении санкций за эти конструкции.

Информацию об ужесточении уже опровергли в МВД. Однако санкция для таких нарушений все же есть и действует уже более 10 лет — штраф за нарушение составляет 500 рублей.

Шкуматов пояснил, что для многих водителей бьющее в окно солнце становится большой проблемой.

«Солнце же это не только жара, это же еще и всевозможные излучения. Даже если в салоне прохладно, это излучение влияет на водителя, оно его утомляет. Если говорить про обычных автомобилистов, то у них поездки короткие, и, соответственно, они не так сильно страдают от этого. А вот профессиональные водители, например курьеры, водители грузовиков, таксисты, у них рабочий день может быть по 10-12 часов за рулем. Они на этом солнце проводят большую часть своего времени. В таких условиях, когда человек много времени проводит под палящим солнцем, он с большей долей вероятности будет совершать ошибки на дороге», — считает эксперт.

В качестве альтернативы шторкам он предложил разрешить машинам в южных регионах иметь небольшую тонировку на передних стеклах.

«Я бы предложил для ряда южных регионов — на Кавказе, в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму, Ставропольском крае, Адыгее — увеличить разрешенный порог тонировки до 50%. Это решило бы значительную часть проблем с влиянием солнца на водителей», — сказал Шкуматов.