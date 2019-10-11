Автоэксперт посчитал правильной идею с тестированием водителей на хронический алкоголизм

Водителей в России начнут тестировать на хронический алкоголизм Подробнее

Специалист посчитал эту меру правильной, но заметил, что обойти ее будет несложно. Например, автомобилист может в течение нескольких недель не принимать вредные вещества и пройти тест безо всяких проблем. Также встает вопрос и о коррупционных рисках, связанных с этой инициативой.

«Плюс непонятно, насколько подорожает от этого медицинская справка и не появятся ли предложения „чистой“ справки за хорошие деньги», — отметил Моржаретто.

На регистрации в Минюсте находится указ Минздрава, который обязывает россиян, желающих получить водительские права или вернуть их после лишения, проходить тест на определение в крови особого маркера, сигнализирующего о хроническом алкоголизме.