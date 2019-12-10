  • Автоэксперт посчитал чересчур жесткой идею конфисковывать машины у пьяных автомобилистов

    10 декабря 2019, 18:18

    Артур Блянихов

    Автоэксперт Вячеслав Субботин обсудил с RT предложение ГИБДД конфисковывать машины у тех водителей, которые дважды попались пьяными за рулем.

    Специалист напомнил, что в некоторых странах подобные меры уже действуют. Однако, по его мнению, это слишком жестко и несправедливо по отношению к другим членам семьи, которые лишатся автомобиля.

    «Наказывать таких водителей, безусловно, нужно, но не таким способом», — отметил Субботин.