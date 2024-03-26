Общество 26 марта 2024, 15:27 Автоэксперт Попов указал на сложности процедуры по введению номеров для электросамокатов

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Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал эксперимент правительства Москвы с введением номеров для электросамокатов. Массовое внедрение правил поможет создать правовое поле для фиксации нарушений таких водителей, отметил специалист в беседе с сайтом «Мир 24».

При этом он напомнил о существовании очень серьезной проблемы в данной области.

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«Дело в том, что когда мы говорим про государственные регистрационные знаки на автомобилях, то ГРЗ устанавливает соответствие между номером и уникальным идентификатором автомобиля — VIN», — пояснил Попов.

В случае с электросамокатами, добавил эксперт, данная история возможна при предварительной процедуре установления их мощности и типа для маркировки.