Общество 22 декабря 2023, 14:27 Автоэксперт Попов указал на отсутствие методов проверки приема лекарств водителями

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил маркировать лекарственные средства, влияющие на скорость реакции водителей во время движения. В беседе с RT инициативу прокомментировал участник рабочей группы при Правительстве РФ в области безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

По его мнению, проблема заключается в необходимости уточнения минимального содержания компонентов препаратов, при которых можно садиться за руль.

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Эксперт также отметил, что в данный момент отсутствуют методы проверки употребления лекарств автомобилистами, добавил NewsNN.ru.