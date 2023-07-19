Общество 19 июля 2023, 14:20 Автоэксперт Попов оценил предложение Власова снизить предельно допустимую скорость движения для электросамокатов Автоэксперт Попов: никто не имеет возможности следить за электросамокатами на литых шинах

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Эксперт рабочей группы при правительстве России по «регуляторной гильотине» законодательства сферы безопасности дорожного движения Дмитрий Попов оценил предложение о снижении допустимой скорости для электросамокатов на литых бескамерных шинах. Об этом сообщил RT.

По его словам, главная проблема электросамокатов заключается в том, что никто не имеет технической возможности следить за ними.

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Автоэксперт напомнил, что ранее специалисты предлагали признать электросамокаты электромопедами, чтобы ими можно было управлять только при наличии водительских прав. Однако если это условие реализовать на практике, то, по словам Попова, рухнет весь каршеринговый бизнес.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить допустимую скорость движения для электросамокатов на литых бескамерных шинах.