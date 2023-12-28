Общество 28 декабря 2023, 14:35 Автоэксперт Пономарев: прогрев машины феном или кипятком может повредить детали

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Порой водители используют необычные методы, чтобы завести машину в морозы. Однако некоторые из этих способов представляют опасность для транспортного средства, рассказал автоэксперт Сергей Пономарев в беседе с «Газетой.ru».

Так, прогрев впускного коллектора феном может оплавить деталь. Результатом станет нарушение работы системы, пояснил специалист.

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По его словам, то же самое касается и кипятка. Перепад температур приведет к трещинам и деформации, добавил сайт kp.ru.