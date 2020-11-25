Автоэксперт Похмелкин поддержал идею по ужесточению экзамена на права
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин поддержал инициативу МВД, которая предполагает ужесточение требований к сдающим на права водителям, сообщило ИА НСН.
Представители МВД предложили сократить число грубых ошибок при сдаче экзамена на удостоверение с 17 до 15. При этом в перечень нарушений войдут две новые позиции. В их числе использование во время движения телефона и непристегнутый ремень безопасности. При совершении таких ошибок экзамен будет прекращен. Ожидается, что новые условия начнут действовать с 1 апреля будущего года.
Похмелкин подчеркнул, что указанные нарушения действительно являются серьезными.
«Не пристегнулся — значит, не усвоил самого главного. Это такая ошибка, которая должна серьезно наказываться», — отметил специалист.
Помимо прочего, в числе грубых ошибок он назвал выезд на встречную полосу и проезд на запрещающий знак светофора.