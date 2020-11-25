Автоэксперт Похмелкин поддержал идею по ужесточению экзамена на права

Представители МВД предложили сократить число грубых ошибок при сдаче экзамена на удостоверение с 17 до 15. При этом в перечень нарушений войдут две новые позиции. В их числе использование во время движения телефона и непристегнутый ремень безопасности. При совершении таких ошибок экзамен будет прекращен. Ожидается, что новые условия начнут действовать с 1 апреля будущего года.

Похмелкин подчеркнул, что указанные нарушения действительно являются серьезными.

«Не пристегнулся — значит, не усвоил самого главного. Это такая ошибка, которая должна серьезно наказываться», — отметил специалист.

Помимо прочего, в числе грубых ошибок он назвал выезд на встречную полосу и проезд на запрещающий знак светофора.