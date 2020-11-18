facebook_pixel
    18 ноября 2020, 13:22

    Автоэксперт поддержал введение скоростных ограничений для электросамокатов

    Дарья Морозова

    Партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто оценил идею ввести скоростные ограничения для электросамокатов. Об этом сообщил RT.

    По его словам, необходимость в ограничения уже появилась, так как из-за электросамокатов нередко случаются различные травмоопасные ситуации. Моржаретто считает справедливым наказывать владельцев этого вида транспорта мощностью более 250 Ватт точно так же, как и водителей мопедов.

    «И такая практика уже есть по регионам, в Москве пока нет… Владельцев менее мощных — наказывать, как пешеходов и иных участников дорожного движения», — уточнил эксперт.