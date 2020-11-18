Автоэксперт поддержал введение скоростных ограничений для электросамокатов

По его словам, необходимость в ограничения уже появилась, так как из-за электросамокатов нередко случаются различные травмоопасные ситуации. Моржаретто считает справедливым наказывать владельцев этого вида транспорта мощностью более 250 Ватт точно так же, как и водителей мопедов.

«И такая практика уже есть по регионам, в Москве пока нет… Владельцев менее мощных — наказывать, как пешеходов и иных участников дорожного движения», — уточнил эксперт.