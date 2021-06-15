Автоэксперт поддержал решение отменить обязательный ТО

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев одобрил отмену обязательного техосмотра, чтобы получить полис ОСАГО. Об этом сообщил RT.

По его словам, обязательный техосмотр — это просто дополнительный налог с водителей. К безопасности на дорогах отношения он не имеет. Также Канаев отметил, что речь идет только об обычных автовладельцах, а не о тех, что занимается перевозками.

«Если у водителя что-то неисправно — он не поедет… Но другое дело, когда работают наемники, особенно те, кто занимается пассажирскими перевозками», — заключил он.