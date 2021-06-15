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    15 июня 2021, 16:23

    Автоэксперт поддержал решение отменить обязательный ТО

    Дарья Морозова

    Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев одобрил отмену обязательного техосмотра, чтобы получить полис ОСАГО. Об этом сообщил RT.

    По его словам, обязательный техосмотр — это просто дополнительный налог с водителей. К безопасности на дорогах отношения он не имеет. Также Канаев отметил, что речь идет только об обычных автовладельцах, а не о тех, что занимается перевозками.

    «Если у водителя что-то неисправно — он не поедет… Но другое дело, когда работают наемники, особенно те, кто занимается пассажирскими перевозками», — заключил он.