Автоэксперт поддержал нововведения по практическому экзамену на права

МВД предложило разрешить, чтобы во время экзамена в машине находились представители общественных организаций. Балканов считает инициативу неплохой, но опасается, что на практике она будет применяться редко.

«Чем больше глаз и ушей участвует в приеме экзамена, тем объективнее результат. Потому что практическая часть экзамена более субъективная в оценках», — считает он.