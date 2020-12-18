Автоэксперт поддержал нововведения по практическому экзамену на права
Автоэксперт Петр Баканов выразил мнение, что предложенные МВД нововведения по практическому экзамену на права могут повысить объективность его результатов. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
МВД предложило разрешить, чтобы во время экзамена в машине находились представители общественных организаций. Балканов считает инициативу неплохой, но опасается, что на практике она будет применяться редко.
«Чем больше глаз и ушей участвует в приеме экзамена, тем объективнее результат. Потому что практическая часть экзамена более субъективная в оценках», — считает он.