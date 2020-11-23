Автоэксперт поддержал изменения в сдаче экзамена на водительские права

По словам Кадакова, главная опасность, подстерегающая автомобилиста — это реальная обстановка. Исходя из этого он заметил, что ГИБДД двигается в правильном направлении, вводя подобные изменения.

«Первоначальное разделение времени обучения в соотношении практически 50 на 50 — на площадке вождения и в городских условиях — не отвечало реальным требованиям сегодняшнего дня. Раньше мы сдавали площадки подробно, идеально и так далее», — напомнил собеседник издания.

По его мнению, главная проблема российских водителей заключается в том, что они практически не умеют ездить по скоростным дорогам. Поэтому во время обучения и приеме экзамена важно акцентировать внимание на умении автомобилиста ездить в разных условиях.

«У нас достаточно много молодых водителей погибает на улицах. Более 700 погибает в год при полученном низком знании и умении», — уточнил в свою очередь руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников.