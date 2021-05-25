Автоэксперт перечислил популярные схемы обмана водителей

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал о популярных способах обмана, которые используют мошенники при общении с доверчивыми водителями. Подробности передала «Вечерняя Москва».

Субботин заметил, что аферисты всегда будут делать ставку на то, что их потенциальные жертвы оказываются в экстремальных ситуациях. Он напомнил о случаях, когда злоумышленники, пользуясь отсутствием водителя, не закрывшего дверь, заползали в авто и похищали телефоны, деньги и документы.

«А потом они с тебя требуют: „Мы вот тут случайно нашли твои вещички — с тебя выкуп!“» — рассказал Субботин.

Другой вариант — ловля водителей прямо на дороге. Стоя на обочине, мошенники зазывают проезжающие авто, чтобы те оказали им помощь. Якобы они сломались, а денег доехать до границы нет. «Выручи, а? Купи вот перстень золотой…», — говорят они.

«А ты потом уходишь, а колечко в лучшем случае бронзовое», — заметил собеседник издания.

Еще один способ связан с ремонтом автомобиля.

«Вам нужно срочно в ремонт, и вот появляется некий тип, который говорит, мол, есть у меня тут сервис неподалеку — там можно починить. Смотрит он на машину и говорит: „Ну ты, брат, попал! Нужно ремонтировать срочно, иначе никуда не денешься!“» — добавил Субботин.