Автоэксперт оценил законопроект об отмене обязательного техосмотра для автомобилей

Автоэксперт Максм Кадаков в разговоре с RT прокомментировал законопроект об отмене обязательного техосмотра для автомобилей. Он был принят Госдумой в первом чтении.

«Я считаю, что мы ничего не потеряем и ничего принципиально страшного на наших дорогах не произойдет, что, скорее всего, подтвердит и статистика», — сказал он.

Кадаков добавил, что бизнес операторов техосмотра будет в порядке: большое количество транспорта все еще будет подвергаться обязательному ТО: это такси, пассажирский транспорт, коммерческая техника и не только.