Автоэксперт оценил законопроект о мотоциклистах

Эксперт уверен, что данный законопроект не поможет решить существующую проблему, так как необходимо научить всех участников дорожного движения соблюдать правила. Он считает, что решать вопросы нужно не штрафами, так как они неэффективны.

«Если мотоциклистам запретят находиться в одном ряду с другими транспортными средствами, то имеющееся сегодня у них преимущество будет потеряно. По сути это запретительный законопроект, и при его исполнении окажется, что никакого резона передвигаться на мотоциклах не будет», — пояснил Похмелкин.