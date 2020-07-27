Автоэксперт оценил введение уголовной ответственности за незаконный техосмотр

Автоэксперт Владимир Бахарев оценил введение уголовной ответственности за проведение незаконного техосмотра.

В настоящий момент получить талон техосмотра может владелец любой машины. По мнению специалиста, закон об уголовном наказании за проведение нелегального ТО является шагом на пути к возрождению технического контроля, сообщил телеканал «Звезда».

«Эксперимент очень простой: берем документы на автомобиль, делается ОСАГО, как опция к ОСАГО за дополнительные средства предлагают приобрести этот талон. Мы потеряли этот институт в принципе и если говорить о каком-то возрождении в понимании необходимости технического контроля транспортных средств, то, я думаю, первый шаг сделан», — подчеркнул Бахарев.

Напомним, что в России с 27 июля начинает действовать соответствующее требование. Нарушители должны будут заплатить штраф до 300 тысяч рублей либо в размере собственной заработной платы за два года. Помимо прочего, может быть назначено наказание в виде обязательных работ на период до 480 часов или арест до полугода.